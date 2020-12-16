Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazar günü Mostar'da yapılacak yerel seçim öncesinde şehri ziyaret eden Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, tartışmalara neden olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Bosna Hersek temaslarını değerlendirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in Lavrov ile görüşmeyi reddetmelerinin arkasında kendisinin olduğu iddialara yanıt veren İzetbegovic, söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirtti.

İki konsey üyesinin kendi iradeleri doğrultusunda karar alarak Lavrov ile görüşmek istemediklerini söyleyen İzetbegovic, "Dün Sefik Dzaferovic ile görüştüm. Bana böyle bir karar aldıklarını iletti." dedi.

Aynı zamanda SDA mensubu olan Dzaferovic ile sürekli koordinasyon halinde olduklarını dile getiren İzetbegovic, "Ancak Komsic ile böyle bir ilişkimiz olmadı. Onunla sadece NATO konusunda görüştük." diye konuştu.

Dzaferovic ile Komsic'in saygın siyasetçiler olduğunun altını çizen İzetbegovic, Rusya'nın ise Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyetinin (RS) liderlerine ne yaparlarsa yapsınlar seçici bir destek sunduğunu vurguladı.

İzetbegovic, Rusya'nın radikal bir şekilde Bosna Hersek'in içişlerine karıştığını kaydederek, "Lavrov'un hatası, Bosna Hersek'in sembollerine ve yasalarına saygı duymamaktır. Bu davranışıyla da Dzaferovic ile Komsic'i provoke etmiştir." ifadelerini kullandı.

Lavrov'un tartışmalı ziyareti

Bosna Hersek'e 14 Aralık'ta gelen Lavrov'un, önce Sırp Cumhuriyeti (RS) içindeki Doğu Saraybosna'ya giderek burada Sırp temsilcilerle görüşmesi ve görüşmede Bosna Hersek bayrağı bulundurulmaması tepkiye neden oldu.

Bunun üzerine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Dzaferovic ile Hırvat üyesi Komsic, resmi ziyaret amacıyla ülkelerinde bulunan Lavrov ile görüşmeyi reddetti.

Dzaferovic ile Komsic, Lavrov'un Bosna Hersek'e ve kurumlarına saygısız davrandığını belirtirken, Lavrov ise söz konusu iki konsey üyesinin başkalarının talimatlarına göre hareket ettiklerini öne sürdü.