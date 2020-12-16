Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da korona virüs salgınında vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 bin 615 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 409 bin 62’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 292 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 59 bin 361’e yükseldi. Ülke genelinde bin 205’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 979 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Fransa’da bir buçuk ay süren kapsamlı sokağa çıkma yasağının ardından düşmesi beklenen vaka sayısının tekrar arttığı gözlemlendi.