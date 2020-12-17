Vedrine, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları dışında görüştüğü Avrupalı bakanların ve uzmanların, NATO'da Fransız fikirlerini desteklemediği gerçeğinin kendisini şaşırttığını kaydetti. Vedrine, "Avrupalılar şizofreni hâlindeler ve bundan çıkılması gerekiyor" yorumunu yaptı. Fransa'nın "Türklerin eylemlerini kınamakta" haklı olduğunu ileri süren eski Bakan Vedrine, ancak Fransa’nın NATO'da 30 ülkeden 7 veya 8'i tarafından desteklendiğini ifade etti. Vedrine, NATO'da Türkiye olmadan bir şey yapılamayacağı fikrinin hâkim olduğunu vurguladı.
Fransa'dan itiraf: NATO'da 'Türkiye olmadan bir şey yapılamaz' fikri hâkim
17.12.2020 - 02:38 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine, L'Opinion gazetesine verdiği demeçte Avrupalı bakanlara yönelik sert ifadeler kullandı.
Etiketler : Hubert Vedrine,Fransa,NATO,
753678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/753678.aspx
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