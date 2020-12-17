Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vedrine, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları dışında görüştüğü Avrupalı bakanların ve uzmanların, NATO'da Fransız fikirlerini desteklemediği gerçeğinin kendisini şaşırttığını kaydetti. Vedrine, "Avrupalılar şizofreni hâlindeler ve bundan çıkılması gerekiyor" yorumunu yaptı. Fransa'nın "Türklerin eylemlerini kınamakta" haklı olduğunu ileri süren eski Bakan Vedrine, ancak Fransa’nın NATO'da 30 ülkeden 7 veya 8'i tarafından desteklendiğini ifade etti. Vedrine, NATO'da Türkiye olmadan bir şey yapılamayacağı fikrinin hâkim olduğunu vurguladı.