Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un korona virüs (Covid-19) PCR testinin pozitif çıkmasının ardından gözler kendisiyle temasta bulunan liderlere çevrildi. Pazartesi günü Paris'e ziyarette bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ziyareti sırasında Macron ile yemek yemişti. Macron ile yakın temasta bulunan Sanchez, tüm kamu faaliyetlerini iptal ederek, 24 Aralık’a kadar karantinaya alındığını belirtti.
Başbakan Sanchez, Covid-19 pandemisinin başlangıcında Mart ayında eşinin virüse yakalanmasının ardından test yaptırmış ve sonuç negatif çıkmıştı.
Macron’la temaslı olan İspanya Başbakanı Sanchez karantinada
17.12.2020 - 14:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Macron’la temaslı olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez kendisini karantinaya aldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un korona virüs (Covid-19) PCR testinin pozitif çıkmasının ardından gözler kendisiyle temasta bulunan liderlere çevrildi. Pazartesi günü Paris'e ziyarette bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ziyareti sırasında Macron ile yemek yemişti. Macron ile yakın temasta bulunan Sanchez, tüm kamu faaliyetlerini iptal ederek, 24 Aralık’a kadar karantinaya alındığını belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ispanya Başbakanı Sanchez,
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