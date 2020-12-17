Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu değerlendirme toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan ile görüş ayrılıklarının da olduğunu söyleyen Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı konularda görüş ayrılıkları var. Hatta bazen zıt görüşlerimiz de var. Fakat o sözünü tutan biri. Ülkesi için sonuna kadar gider” dedi.
Putin: Erdoğan sözünü tutan biri
17.12.2020 - 15:18 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sözünü tutan bir kişi olarak tanımladı.
Etiketler : Putin,
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