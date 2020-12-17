Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 bin 236 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüse yakalanan kişi sayısı 1 milyon 906 bin 377'ye ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 635 bin 343’e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 855'e geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 683 artarak 67 bin 220'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 913 artarak 1 milyon 203 bin 814 oldu.

İtalya'da ek tedbirlere doğru

Başbakan Giuseppe Conte'nin, koalisyon ortakları ve bölge yöneticileri ile 24-27 Aralık ve 31 Ocak-3 Ocak döneminde bütün ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracak ülke genelinin "kırmızı bölge" ilan edilmesini öngören tedbirleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Conte'nin yarınki bakanlar kurulu toplantısı sonrasında Noel ve yılbaşı tatil dönemine yönelik yayılmayı önleyici ek sıkı tedbirleri açıklaması bekleniyor.

SKYTG24 kanalına konuşan Bölgesel İşlerden Sorumlu Bakan Francesco Boccia, "Tatil dönemine kısıtlamalarla gireceğimiz açık. Eğer birileri, parti ya da akşam yemeği veya toplanma gibi planlar yapıyorsa açıkça yanlış yapıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Ülkede 4 Kasım'da uygulanmaya başlanan bölgeleri risk ve tedbirlere göre (sarı-turuncu-kırmızı) renklere ayrılması stratejisinin, ocak ve şubat ayında da süreceğini dile getiren Boccia, bu tedbirlere ek olarak Noel ve yılbaşında daha sıkı tedbirlerin getirilmesinin daha iyi olabileceğini kaydetti.