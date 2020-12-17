Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 35 bin 383 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının ise 1 milyon 948 bin 660'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 532 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı da 66 bin 52'ye ulaştı.

En yüksek seviye kısıtlamaların uygulandığı bölgeler artıyor

İngiltere'de ulusal kısıtlamaların sona ermesinin ardından korona virüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının yeniden artmasını engellemek amacıyla kademeli yerel kısıtlamalar uygulanmaya devam ediyor. İngiltere'de başkent Londra da dahil olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde en yüksek seviye yerel kısıtlamalar uygulanıyor. İngiltere'nin güney bölgelerinde bulunan Londra, Kent, Essex ve Hertfordshire'da en yüksek seviye yerel kısıtlamalar dün itibariyle uygulanmaya başlandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bugün, İngiltere'nin doğu ve güneydoğusundaki bölgelerin de Cumartesi gününden itibaren en yüksek seviye kısıtlamalara geçeceğini duyurdu. Bedfordshire, Buckighamshire, Berkshire ve Cambridgeshire bölgelerinde Cumartesi günü uygulanmaya başlayacak olan kısıtlamalar doğrultusunda bar ve restoran gibi pek çok işletme yeniden kapatılacak.