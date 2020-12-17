Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alarak küresel bir sağlık krizine dönüşen Covid-19 salgınından en kötü etkilenen ülkelerden Fransa'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 254 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 427 bin 316’a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 258 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 59 bin 619’a ulaştı.

Öte yandan 181 bin 506 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi.