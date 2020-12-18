Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanun tasarısında kendi kendine giden otomatik araçların sürücüleri “yetkili kullanıcı” olarak tanımlandı. Tasarıya göre bunlar, kazalardan sorumlu tutulmayacaklar. Arabalar, yolcuları ile birlikte seyahat etmek üzere programlanacak, yolcular acil bir durumda müdahale edebilecek. Uygulamaya geçmesiyle aşırı süratten dolayı verilen para cezalarının da tarih olması bekleniyor. Araçtan sorumlu şahıs, yine de direksiyonu ele alması gerektiğinde belli bir alkol limitinin altında olmak zorunda. Tasarıya göre ölümcül kazalarda bile sorumluluk imalatçı ya da yazılımcıda olacak. Tasarı, “yetkili kullanıcı”nın araç hareket halindeyken film seyretmesi ya da kitap okumasına müsaade ediyor. Geleneksel sürücü koltuğu da gelecekteki otomobil tasarımlarından çıkarılacak.