Rusya’nın geçen hafta Baltık ve Karadeniz filolarından 10 kadar savaş gemisiyle İngiltere ve İrlanda kara sularına girdiğini belirten Carter, “Arka bahçemizde güç gösterisi yapıyorlar. Soğuk Savaş’tan bu yana böylesi görülmemişti” dedi. Bu tehditleri önlemek için savaş gemileri ve uçaklar gibi sert güç unsurlarının yanı sıra siber savaş gibi geleneksel olmayan yetenekler de gerektiğini ifade eden Carter, İngiltere’nin NATO’daki müttefikleriyle kuvvetli ilişkilerini sürdürmesi icap ettiğine işaret etti.
İngiltere: Rusya imparatorluk hayalleri kuruyor, güç gösterisi görülmedik seviyede
18.12.2020 - 13:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, hazırladığı raporda Rusya’yı imparatorluk hayalleri kurmak ve komşularını huzursuz ederek NATO’yu test etmekle suçladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : rusya,
753954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/753954.aspx
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