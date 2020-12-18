Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın geçen hafta Baltık ve Karadeniz filolarından 10 kadar savaş gemisiyle İngiltere ve İrlanda kara sularına girdiğini belirten Carter, “Arka bahçemizde güç gösterisi yapıyorlar. Soğuk Savaş’tan bu yana böylesi görülmemişti” dedi. Bu tehditleri önlemek için savaş gemileri ve uçaklar gibi sert güç unsurlarının yanı sıra siber savaş gibi geleneksel olmayan yetenekler de gerektiğini ifade eden Carter, İngiltere’nin NATO’daki müttefikleriyle kuvvetli ilişkilerini sürdürmesi icap ettiğine işaret etti.