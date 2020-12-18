Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatta kalma içgüdüsüyle harekete geçen bufalolar, aslana arka arkaya boynuz darbeleri indirmeye başladı. Kafaların üzerinde dolaştırılan dişi aslan sonunda cansız vaziyette su kenarına bırakıldı. Olaya şahitlik eden ve kameraya alan 28 yaşındaki Danica Roux, “Safariye çıkmıştık. Günümüz boş geçti diye üzülürken aniden bir aslan gördük. Heyecanımız kısa sürede şoka dönüştü. Bufalolar hiç ağırlığı yokmuş gibi aslanı havalara fırlatıyorlardı” diye konuştu. Aslanlar genelde sürü halinde avlanır. Dişi aslanın nasıl bufalolar arasında kaldığı bilinmiyor.