Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sergio Agüero, Ronaldo Nazario, Harry Kane ve Hristo Stoichkov tarafından imzalanmış formalar, Maradona’nın giydiği forma ve ayakkabılar, Barcelona, Napoli ve Boca Juniors takımlarının topları ve FİFA tarafından Maradona’ya verilmiş bir plaket de dahil eşyalar koleksiyoncular için paha biçilmez kıymette. Futbolcunun hayranı olduğu Latin Amerikalı solcu liderlerden gelen hediyelerle eski Küba lideri Fidel Castro tarafından gönderilmiş bir mektup da hatıralar arasında. Maradona geçtiğimiz ay kalp krizinden 60 yaşında öldü. Bulunan eşyaların, Maradona’nın varisleri arasındaki miras kavgasını iyice alevlendirmesi bekleniyor.