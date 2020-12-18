Sergio Agüero, Ronaldo Nazario, Harry Kane ve Hristo Stoichkov tarafından imzalanmış formalar, Maradona’nın giydiği forma ve ayakkabılar, Barcelona, Napoli ve Boca Juniors takımlarının topları ve FİFA tarafından Maradona’ya verilmiş bir plaket de dahil eşyalar koleksiyoncular için paha biçilmez kıymette. Futbolcunun hayranı olduğu Latin Amerikalı solcu liderlerden gelen hediyelerle eski Küba lideri Fidel Castro tarafından gönderilmiş bir mektup da hatıralar arasında. Maradona geçtiğimiz ay kalp krizinden 60 yaşında öldü. Bulunan eşyaların, Maradona’nın varisleri arasındaki miras kavgasını iyice alevlendirmesi bekleniyor.
Depoda Maradona’yla ilgili paha biçilmez hatıra eşyaları bulundu
18.12.2020 - 15:52 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arjantin’in Buenos Aires şehrinde bir depoda konteynerin içinden geçtiğimiz günlerde ölen futbol efsanesi Diego Maradona’ya ait çok sayıda hatıra eşyası çıktı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Maradona,
753978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/753978.aspx
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