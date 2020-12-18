Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zelenskiy, Ukrayna’nın Başkenti Kiev’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul ettikten sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bakanları ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği için teşekkür eden Zelenskiy, 2021'in başında gerçekleşecek Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyine hazırlandıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kiev'de buluşmaktan memnun olacağını bildirdi.