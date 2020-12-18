Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mektupta rahatsızlığa yol açan cihazın ismi verilmedi ama açıklamalar, bunun hapishaneler, nükleer santraller ve yüksek riskli binalarda kullanılan radar sensörleri olduğunu gösteriyor. DeMoss, mektubunda mikrodalga çitin beyninde travma ve benzeri tahribata yol açtığından yakındı. Trump’ı bölgeyi mutena bir muhit haline getiren onlarca senelik anlaşmayı ihlal etmekle suçlayan komşuları, Beyaz Saray’dan ayrılacak başkanın Mar-a-Lago’ya yerleşmemesini istiyor.