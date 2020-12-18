Mektupta rahatsızlığa yol açan cihazın ismi verilmedi ama açıklamalar, bunun hapishaneler, nükleer santraller ve yüksek riskli binalarda kullanılan radar sensörleri olduğunu gösteriyor. DeMoss, mektubunda mikrodalga çitin beyninde travma ve benzeri tahribata yol açtığından yakındı. Trump’ı bölgeyi mutena bir muhit haline getiren onlarca senelik anlaşmayı ihlal etmekle suçlayan komşuları, Beyaz Saray’dan ayrılacak başkanın Mar-a-Lago’ya yerleşmemesini istiyor.
Komşusu Trump’tan şikayetçi oldu: “Evindeki güvenlik önlemleri beynimde tahribata yol açtı”
18.12.2020 - 16:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Mar-a-Lago’da 82 yaşındaki komşusu Nancy S. DeMoss, başkanın evinin etrafındaki yüksek güvenlik tedbirlerinden şikayetçi. DeMoss, evdeki radyoaktif dalgaların beyninde tahribata yol açtığını belirterek Florida’da evin bulunduğu Palm Beach yönetimiyle evin güvenliğinden sorumlu gizli servise şikayet mektubu gönderdi.
Etiketler : trump,komşu,şikayet,
753986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/753986.aspx
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