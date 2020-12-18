Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, daha önce yaptığı açıklamada halkı korona aşısına teşvik etmek için canlı yayında korona aşısı olacağını söylemişti. Pence, bugün Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçerek ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen korona aşısını yaptırdı. Pence ile birlikte eşi Karen Pence de koronavirüs aşısı yaptırdı.

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın da önümüzdeki hafta başında korona aşısı yaptırması bekleniyor. Daha önce korona olan Donald Trump ise, doktorları onay verene kadar korona aşısı olmayacak.