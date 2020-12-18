Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çift, 2018 senesinden beri birlikteydi. Şarapova, kalp ve nişan yüzüğü emojili mesajında, "Tanıştığımız ilk günden beri ona evet dedim. Bu bizim küçük sırrımızdı, değil mi?” ifadesini kullandı. Mesaj kısa sürede 140 binden fazla beğeni aldı. Müzayede evi kurucusu Gilkes de buna “Beni çok çok mutlu bir çocuk yaptığın için teşekkür ederim. Ömür boyu seni sevmeyi dört gözle bekliyorum” karşılığını verdi. Gilkes daha önce moda tasarımcısı Misha Nonoo ile evliydi. Dünyada Grand Slam şampiyonu 10 kadından biri olan Şarapova, bunu başaran tek Rusya vatandaşı. Şarapova, sakatlıklar yüzünden şubat ayında tenisi bırakmıştı.