Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 149 arttı.

Kovid-19'dan son 7 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 746 artışla 48 bin 926'ya çıktı.

Ayrıca dün 1 milyon 785 bin 421 olarak açıklanan toplam vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 815 artışla 1 milyon 797 bin 236'ya yükseldi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 977'ye, toplam vaka sayısı da 366 bin 952'ye çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 7 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirildi, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması istendi.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocak ayında başlayacak ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının tüm halka ücretsiz ve gönüllü olacağını duyurmuştu.