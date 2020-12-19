Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de 3 Kasım seçimini kaybeden Donald Trump'ın başkanlığındaki yönetim, giderayak, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı gerekçesiyle Türkiye'ye müeyyide uygulanması kararı almıştı. Washington yönetimi, 'ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası' (CAATSA) uygulama kararına Türkiye'den tepki gelmiş, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüşmüştü.

Söz konusu görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cale Brown "Bakan Pompeo, Türk mevkidaşına, müeyyidelerin Rusya'nın önemli gelirlere, erişim ve nüfuza ulaşmasını engellemeyi amaçladığını" söyledi.

Açıklamada şöyle denildi: Bakan Pompeo, Çavuşoğlu'na Türkiye'nin S-400 sistemi alımının, ABD personeli ile askerî teknolojisini güvenliğini tehlikeye soktuğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile savunma sanayiine Rus erişimine izin verdiğini iletti. Bakan, yaptırımların amacının Rusya'nın kayda değer gelir, erişim ve nüfuz elde etmesini engellemek olduğunu ve Türkiye ya da başka bir ABD müttefiki veya ortağının askerî kabiliyetleri ve muharebeye hazır olma durumuna zarar verme niyeti taşımadığını vurguladı.

Pompeo'nun ayrıca, Türkiye'den, S-400 meselesini savunma sanayilerinin on yıllara dayanan iş birliği tarihiyle tutarlı şekilde çözmesini ve NATO içinde operasyonel silah alımına dair NATO'ya olan yükümlülüğünü yeniden taahhüt etmesini talep ettiği bildirildi.

ABD'nin pazartesi günü açıkladığı müeyyideler, kurum olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile SSB Başkanı İsmail Demir ve üç üst düzey SSB yetkilisini hedef almıştı. SSB'ye ABD ile tüm ihracat izinleri, yetkilendirmeleri, kredileri yasaklanmış, listeye alınan SSB yetkililerinin de ABD'deki mal varlıkları dondurularak vize kısıtlamaları getirilmişti.