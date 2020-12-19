Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, enfeksiyon tehlikesinin en çok hemşirelerde olduğu belirtilerek, "Ekim ayından bu yana Kovid-19'a yakalananların 690'ı hemşirelerden oluşmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Kovid-19 hastası sağlık çalışanlarının yüzde 33,1'inin dışarıdan, yüzde 31,9'unun iş arkadaşlarından, yüzde 8,6'sının ise Kovid-19 hastalarından virüs kaptığını kaydederek, yüzde 24,3'lük kısmın da virüsü nereden kaptığının araştırıldığını belirtti.

Kovid-19 hastası 1697 sağlık çalışanının ev gözetiminde olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, virüse yakalanan sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun, başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletindeki hastanelerde görev yaptığını ifade etti.

Şimdiye kadar 90 bin 816 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Malezya'da virüs nedeniyle 432 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde, 15 bin 140 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.