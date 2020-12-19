Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 31 bin 300 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini toplam vaka sayısının 1 milyon 471 bin 238’e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 702 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 25 bin 640’a yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 85 bin 500 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının 360 bin 98 olduğu Almanya’da yoğun bakım ünitelerinde 22 bin 427 kişinin tedavi gördüğü, boş yatak sayısının ise 4652 olduğu belirtildi.