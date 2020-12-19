Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 11 Aralık’ta kaçırılan 344 öğrenci, kurtarıldıktan sonra ailelerine kavuştu. Kankara bölgesinde yatılı okuldan kaçırılan öğrenciler, Katsina eyalet valisi ve Nijerya devlet başkanı tarafından karşılandı.

Genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen öğrencilerin, törenin ardından ailelerine kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Anne-babalar hasretle evlatlarını kucaklarken gözyaşları sel oldu, bazı velilerin şükür secdesine kapandığı görüldü. Kurtarılan öğrencilerden birinin babası Salisu Kankara, “Çocuğum kaçırıldığından bu yana gözüme uyku girmiyordu. Artık huzurla uyuyabilirim” dedi.

Boko Haram, çocukları okullarda Batı tarzı eğitim verildiği gerekçesiyle kaçırdığını açıklamıştı.