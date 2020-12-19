4,5 santim boyunda, atlı bir şövalyenin tasvir edildiği heykelciğin 7. yüzyıldan kalma olduğu sanılıyor. Uzmanlar, mükemmel durumdaki figürün, satranç benzeri bir oyunun bir parçası olabileceğini ifade ediyor. Parça, savaşlarda taktik vermek için de kullanılmış olabilir. Özel bir koleksiyoncu, heykelciği Timeline Auctions müzayede evindeki açık artırmada 120 bin sterline (yaklaşık 1.240.000) satın aldı.
1400 yıllık bronz heykelcik 1.240.000 liraya satıldı
19.12.2020 - 15:15 | Son Güncelleme: 19.12.2020 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'de ismi açıklanmayan biri, metal dedektörle sahil kasabası Great Yarmouth’ta bronz bir heykelcik buldu.
Etiketler : ingiltere,bronz heykelcik,
754173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/754173.aspx
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