Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4,5 santim boyunda, atlı bir şövalyenin tasvir edildiği heykelciğin 7. yüzyıldan kalma olduğu sanılıyor. Uzmanlar, mükemmel durumdaki figürün, satranç benzeri bir oyunun bir parçası olabileceğini ifade ediyor. Parça, savaşlarda taktik vermek için de kullanılmış olabilir. Özel bir koleksiyoncu, heykelciği Timeline Auctions müzayede evindeki açık artırmada 120 bin sterline (yaklaşık 1.240.000) satın aldı.