Japonya’nın en aktif volkanlarından Kyushu adasındaki Sakurajima’da bu hafta patlama meydana geldi, küller bir kilometre yukarıya kadar yükseldi. Patlamayla birlikte şimşeklerin de çakmasıyla bir yandan dehşet yaşanırken bir yandan da gökyüzünde muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Volkanik patlama sırasında şimşek görülmesi daha önce İtalya, İzlanda ve Filipinlerde de görülmüştü. Fotoğrafçılar, gökyüzünü aydınlatan iki doğa olayını birlikte yakalamayı başardı.
İki doğa olayı bir arada! Volkan patladı, şimşek çaktı
19.12.2020 - 16:00 | Son Güncelleme: 19.12.2020 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya’nın en aktif volkanlarından Kyushu adasındaki Sakurajima’da bu hafta patlama meydana geldi, küller bir kilometre yukarıya kadar yükseldi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Japonya,doğa olayları,
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