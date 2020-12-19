Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya’nın en aktif volkanlarından Kyushu adasındaki Sakurajima’da bu hafta patlama meydana geldi, küller bir kilometre yukarıya kadar yükseldi. Patlamayla birlikte şimşeklerin de çakmasıyla bir yandan dehşet yaşanırken bir yandan da gökyüzünde muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Volkanik patlama sırasında şimşek görülmesi daha önce İtalya, İzlanda ve Filipinlerde de görülmüştü. Fotoğrafçılar, gökyüzünü aydınlatan iki doğa olayını birlikte yakalamayı başardı.