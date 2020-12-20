Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yaşanan gerilim devam ederken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye-AB ilişkilerine yeniden yön vermek için hâlâ şans bulunduğunu söyledi. Türkiye-AB ilişkileri hakkında "Zorlu 2020'den sonra AB-Türkiye ilişkilerinde önümüzdeki yol" başlıklı blog yazısı yayımlayan Borrel, Doğu Akdeniz'deki gerginlik ve Türkiye ile ilişkilerin 2020'de AB için en büyük zorluklardan olduğunu ve bunun büyük ihtimalle 2021'de devam edeceğini vurguladı. Borrell "Şu çok açık. AB, Türkiye ve Rusya ile ilişkilerde doğru dengeyi bulamadığı sürece kıtada istikrarı sağlayamayacak" açıklamasını yaptı.

Borrell, Türkiye ile ilişkilerin karmaşık ve çok yönlü olduğunu, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıklar ve Kıbrıs meselesinin çözümsüz kalmasının bunların merkezinde bulunduğunu ifade ederek "Bu meselelerin daha fazla ertelenemeyeceği" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin dikkate alınacak bir bölgesel güç hâline geldiği ve inkâr edilemeyecek başarılar elde ettiğini söyleyen Borrell "Maalesef bazı durumlarda Türkiye'nin uluslararası gündemi AB'nin çıkarlarıyla uyumlu değil ve yöntemleri de AB'ninki gibi değil" ifadesine yer verdi. İki taraf arasında derin ekonomik ve ticari bağlar bulunduğunu vurgulayan Borrell şunları yazdı: Türkiye'nin refahı ve bir NATO müttefiki olarak güvenliği AB ile güçlü bir ilişki gerektirir. Buna sürdürülebilir başka bir alternatif yoktur. İlişkilerimize yeniden yön vermek için hala şansımız bulunuyor. AB, tutması umuduyla Türkiye'ye elini uzatmaktadır.