Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’deki araştırmalar, halkın 4’te 3’ünün toplu ulaşımda ve kapalı ortamlarda maske taktığını gösteriyor. Buna rağmen ülkenin bazı bölgelerinde enfeksiyon, nisanda olduğunun iki katına çıktı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, caddelerde ve açık alanlarda da maske takılmasını istedi.

Araştırmalar, 100 vakadan sadece birinin açık alanda bulaştığını gösteriyor. Dışarıda da maske takılmasının zorunlu olduğu İspanya ve İtalya gibi ülkelerde de salgında ikinci dalga hayatı felç etti. Edinburgh Üniversitesi’nden virolog Profesör Paul Digard, “Covid partikülleri maskenin durduramayacağı kadar küçüktür. Maskeler hava yoluyla bulaşmayı çok az önler” dedi.

Yeni kısıtlamalardan dolayı Noel ve yılbaşını karantinada geçirmek zorunda kalacak olan İngilizler, “Maske Covid’i önlüyorsa bu kadar vaka nasıl meydana geliyor?” diye soruyor. Ülkede son olarak koronavirüste günlük 27.052 vaka, 534 ölüm meydana geldi.