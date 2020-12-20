İngiltere'de son dönemde tespit edilen yeni vakalarda koronavirüsün (Covid-19) yeni bir mutasyonunun görülmesinin ardından birçok ülke İngiltere'den uçuşları yasaklamaya devam ediyor. Kuveyt Sivil Havacılık Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de tespit edilen Covid-19’un yeni mutasyonu nedeniyle İngiltere’nin yüksek riskli ülkeler listesine eklendiği ve İngiltere’den yapılan uçuşların askıya alındığı duyuruldu.
Öte yandan Hollanda, İtalya, Belçika, Almanya ve İrlanda İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu.
Kuveyt, İngiltere'den uçuşları yasakladı
20.12.2020 - 22:13 | Son Güncelleme: 20.12.2020 - 22:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuveyt, İngiltere’de koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayılan bir mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından İngiltere’den uçuşları yasakladı.
İngiltere'de son dönemde tespit edilen yeni vakalarda koronavirüsün (Covid-19) yeni bir mutasyonunun görülmesinin ardından birçok ülke İngiltere'den uçuşları yasaklamaya devam ediyor. Kuveyt Sivil Havacılık Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de tespit edilen Covid-19’un yeni mutasyonu nedeniyle İngiltere’nin yüksek riskli ülkeler listesine eklendiği ve İngiltere’den yapılan uçuşların askıya alındığı duyuruldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kuveyt,İngiltere,uçuş yasağı,
754421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/754421.aspx
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