Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda yaptığı konuşmada, Covid-19'un çok hızlı yayıldığını, virüsün yeni varyantının, orijinalinden %70 daha fazla bulaşıcı olduğunu ve bu nedenle tedbirlerin ağırlaştırılacağını bildirdi. Ülkede son 24 saatte 534 kişinin ölmesiyle toplam can kaybı 67 bin 75'e ulaştı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da, koronavirüsün mutasyona uğramış hâli olan yeni türünün kontrolden çıktığını, durumun çok ciddi olduğunu belirterek herkesin alınan tedbirlere sıkı sıkıya uymasını istedi. Dünya Sağlık Örgütü, aynı mutasyonun Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da tespit edildiğini açıkladı. İtalya Sağlık Bakanı, kendi ülkelerinde de virüsün mutasyona uğradığını duyurdu.

UÇUŞLARI DURDURDUK

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi İngiltere ile olan hava trafiğini durdurdu, bu ülkeye gidiş dönüşü yasakladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır” açıklamasını yaptı. AB de krizi görüşmek ve bir çözüm bulmak maksadıyla üye ülkeleri acil toplantıya çağırdı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, “İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir” dedi.

YENİ MUTASYON İÇİN YAKIN TEMASTAYIZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını bildirdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, Covid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı. "Virüsün yeni türünün özellikleri ve muhtemel etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedildi.