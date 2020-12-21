Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha sonra Türkiye, İsrail, Fas, Kuveyt, Suudi Arabistan, Kanada ve El Salvador da yasağa katıldı. ABD de seferleri durdurmayı düşünüyor. Yasağın başlamasından önce İrlanda’ya gidecek son uçağa yetişmek için Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda büyük izdiham yaşandı. Hava yolu şirketi British Airways, müşterileri İrlanda’nın Dublin şehrine götürebilmek için alternatif yollar aradığını bildirdi. Eurotunnel Le Shuttle da gece yarısından itibaren İngiltere-Fransa sınırının kapandığını, tren seferi yapılmayacağını açıkladı. Eurostar da Manş Tüneli üzerinden Londra, Belçika’da Brüksel ve Hollanda’da Amsterdam şehirlerine tren seferlerini durdurdu. Fransa, İngiltere’den gelen kamyonların da ülkeye girmesine müsaade etmedi. Dover limanında uzun araç kuyrukları oluştu. Yasağın uzun süre devam etmesi halinde İngiltere’de market raflarının boşalabileceği ifade ediliyor.