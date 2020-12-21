Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de koronavirüs sebebiyle uygulanan kısıtlamaların üçüncü seviyeden dördüncü seviyeye çıkarılması sonrasında başkent Londra “hayalet şehir” haline geldi. Şehirde tüm perakende mağazalar, spor salonları ve kuaförler kapatıldı. Londra ile birlikte Başbakan Boris Johnson’ın dördüncü seviyede kısıtlamaya aldığı güneydoğu ve doğu bölgelerde insanların mümkün mertebe evden çalışmaları, mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları isteniyor. Yasak dolayısıyla Londra’da bir gün önce tıka basa dolu olan Oxford ve Regent caddeleri tamamen ıssızlaştı. Seyahat kısıtlamaları sebebiyle metro araçlarının da hemen hemen tamamen boş olduğu dikkat çekti. Alışveriş merkezleri de boşalırken, bir zamanların cıvıl cıvıl Londra’sını bilenler, yasaklar sonrasında şehri tanınmaz halde buldu.