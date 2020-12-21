Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de 18 yaşındaki Jordan Burling, 2016’da Leeds şehrindeki evlerinde bir deri bir kemik vaziyette bulundu. Ev tıka basa yiyeceklerle dolu olmasına rağmen uzun süre aç bırakıldığı öğrenilen Burling’in üzerinde kirli bir çocuk bezi vardı, vücudu da uzun süre yatakta kalmaktan dolayı yaralarla doluydu. Bulunduğunda sadece 38 kilo olan Burling, hastaneye kaldırıldı ama bronşları ve akciğerleri iltihaplandığı için kurtarılamayarak kısa sürede hayatını kaybetti. Annesi Dawn Cranston, aç bırakarak oğlunun ölümüne sebep olmaktan Temmuz 2018’de 4 sene hapse mahkum edildi. Cranston, iki sene hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. “En ufak bir pişmanlık belirtisi bile göstermiyor” diyen yakınları, tahliyeye tepki gösterdi. İhmal sebebiyle Jordan’ın anneannesi Denise Cranston (70) 3 sene, ablası Abigail Burling de 18 ay hapse mahkum edilmişti.