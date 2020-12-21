Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dr. Stewart, yaptığı araştırma sonrası aileye, Stiles’taki bunamanın futbol topuna kafayla vurmaktan kaynaklandığını bildirdi. Nöropatolog Stewart, daha önce de eski futbolcuların nörodejeneratif rahatsızlıklardan ölme ihtimalinin 3,5 kat fazla olduğunu ortaya çıkarmıştı. Doktor, Nobby’nin beyninin “çok sert” olduğunu, bunun topa sürekli kafayla müdahale etmekten kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Stiles gibi eski profesyonel futbolcu olan oğlu John, tahminleri doğru çıktığı için sevindiklerini, futbol federasyonunun konu hakkındaki duyarsızlığından dolayı da öfkeli olduklarını söyledi. John, futbolculardaki bunamanın endüstriyel bir hastalık olarak kabul edilmesi çalışmaları ve futbolcu ailelerine destek konularında Sportsmail kurumunun çalışmalarına destek veriyor.