Dr. Stewart, yaptığı araştırma sonrası aileye, Stiles’taki bunamanın futbol topuna kafayla vurmaktan kaynaklandığını bildirdi. Nöropatolog Stewart, daha önce de eski futbolcuların nörodejeneratif rahatsızlıklardan ölme ihtimalinin 3,5 kat fazla olduğunu ortaya çıkarmıştı. Doktor, Nobby’nin beyninin “çok sert” olduğunu, bunun topa sürekli kafayla müdahale etmekten kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Stiles gibi eski profesyonel futbolcu olan oğlu John, tahminleri doğru çıktığı için sevindiklerini, futbol federasyonunun konu hakkındaki duyarsızlığından dolayı da öfkeli olduklarını söyledi. John, futbolculardaki bunamanın endüstriyel bir hastalık olarak kabul edilmesi çalışmaları ve futbolcu ailelerine destek konularında Sportsmail kurumunun çalışmalarına destek veriyor.
İngiliz futbol efsanesi Nobby Stiles’teki bunama topa kafayla vurmaktan kaynaklanmış
21.12.2020 - 15:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bunama hastalığına yakalanan İngiliz futbol efsanesi Nobby Stiles, 30 Ekim 2020’de 78 yaşında öldüğünde karısı Kay ile 3 oğlu, beynini araştırmalar için Dr. Willie Stewart’a teslim etti.
Etiketler : Nobby Stiles,
754586 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/754586.aspx
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