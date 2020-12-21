Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de geçen sene temmuz ayında bir kovanın içinde terk edilmiş 6 haftalık aç, sefil, hasta köpek yavrusunu görenler, köpeği Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği’ne (RSPCA) teslim etti. Göz ve kulaklarından enfeksiyon kapan Spanyel cinsi köpek, iyileştikten sonra polis tarafından teslim alındı ve narkotik köpeği olarak eğitildi. Badger ismi verilen köpek, şimdi küçük cüssesine rağmen suçlularla savaşan bir kahraman oldu. Sussex Polisi Köpek Birimi’nde Badger ile birlikte çalışan polis memuru Steph Barrett, “Sevgi ve eğitimle insanlara olan güvenini yeniden kazandı. Çok yaramaz ama işine de tutkun. Onunla bütün gün keyifle çalışıyorum” dedi. RSPCA’da Badger’a bakan Jo Douglas da köpekteki değişimin inanılmaz olduğunu söyledi.