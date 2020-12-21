Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de korona virüsün yeni mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından İngiltere’ye seyahat kısıtlaması getiren ülkelere yenileri eklenmeye devam ediyor. Pakistan da İngiltere ile uçuşları askıya aldığını duyurdu. Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) toplantısı ile İngiltere ile olan uçuşların bu gece yarısından 29 Aralık gece yarısına kadar geçici süreyle askıya alındığı aktarıldı.