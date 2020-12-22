ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Craft'ın 22-24 Aralık'ta İsrail'e bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, Craft'ın ziyareti sırasında üst düzey İsrailli yetkililerle ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile görüşeceği kaydedildi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, İsrail'i ziyaret edecek
22.12.2020 - 01:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 01:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, 22-24 Aralık'ta İsrail'i ziyaret edecek.
Etiketler : kelly craft,bm,israil ziyaret,
754676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/754676.aspx
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