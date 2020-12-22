Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüsün daha fazla yayılmasının yeni mutasyonlara fırsat vereceğinin altını çizen Ghebreyesus, “Hükûmetlerin ve insanların gerekli tedbirleri almalarının ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum” dedi.

DSÖ’nün virüsle mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış Covid-19’un aşıları etkilemediğini bildirdi