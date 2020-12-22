Virüsün daha fazla yayılmasının yeni mutasyonlara fırsat vereceğinin altını çizen Ghebreyesus, “Hükûmetlerin ve insanların gerekli tedbirleri almalarının ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum” dedi.
DSÖ’nün virüsle mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış Covid-19’un aşıları etkilemediğini bildirdi
DSÖ'den açıklama: Daha ciddi hastalığa veya ölümlere yol açtığına dair delil yok
22.12.2020 - 02:28 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19’un daha hızlı yayılan türünün “ciddi hastalık veya ölüme” neden olduğuna dair hiçbir delil bulunmadığını bildirdi.
Virüsün daha fazla yayılmasının yeni mutasyonlara fırsat vereceğinin altını çizen Ghebreyesus, “Hükûmetlerin ve insanların gerekli tedbirleri almalarının ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum” dedi.
Etiketler : dünya sağlık örgütü,mutasyon,mutasyon virüs,
754680 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/754680.aspx
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