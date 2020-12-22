İngiltere’de Başbakanlık danışma grubu NERVTAG’ın üyelerinden ünlü epidemiyoloji uzmanı Profesör Neil Ferguson, yeni türdeki virüsün çocukları daha çok etkilediğini söyledi. Önceki türde çocuklar genel nüfusa göre salgından daha az etkilenmişti. Ülkede “Profesör Karantina” olarak adlandırılan Ferguson’a göre, B.1.1.7 denilen yeni virüs doğrudan çocukları hedef almıyor ama onlarda daha fazla görülüyor. Ferguson, “Henüz delil bulunamadı ama istatistikler, çocukların bu virüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.
Mutasyona uğrayan virüs daha çok çocukları vuruyor
22.12.2020 - 12:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere ile birlikte 4 ülkede mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale gelen koronavirüs görülmüştü.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Mutasyona uğrayan virüs,
754765 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/754765.aspx
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