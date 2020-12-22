Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Başbakanlık danışma grubu NERVTAG’ın üyelerinden ünlü epidemiyoloji uzmanı Profesör Neil Ferguson, yeni türdeki virüsün çocukları daha çok etkilediğini söyledi. Önceki türde çocuklar genel nüfusa göre salgından daha az etkilenmişti. Ülkede “Profesör Karantina” olarak adlandırılan Ferguson’a göre, B.1.1.7 denilen yeni virüs doğrudan çocukları hedef almıyor ama onlarda daha fazla görülüyor. Ferguson, “Henüz delil bulunamadı ama istatistikler, çocukların bu virüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.