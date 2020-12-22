Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir kişi, bir binanın 14. katındaki penceresinden düşerek öldü. Vücudunda bıçak yaraları tespit edilen şahsın, Rusya’nın önemli bilim adamlarından 45 yaşındaki Alexander Kagansky olduğu belirlendi. Bilim adamının, koronavirüs aşısı üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi Direktörü olan Kagansky, İskoç üniversitesiyle çalışmalar yapıyordu. Edinburgh Üniversitesi ile yakın bağlantıları olduğu belirtilen biyoloğun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, 45 yaşında bir erkek şüpheli gözaltına alındı.

"Koronavirüse karşı aşı geliştirdiği" öne sürülen akademisyenin, kısa bir süre önce kötü huylu beyin tümörleri araştırması için Rusya'dan burs aldığı, şifalı otlar ile mantarların kanser tedavisine etkileri üzerinde çalıştığı kaydedildi.