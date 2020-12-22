Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Büyük balık küçük balığı yer’ diye bir söz vardır. Bu söz, timsahların dünyasında da gerçek oldu.

Güney Afrika’da ünlü Kruger Milli Parkı’nda yarım tonluk dev timsah aç kalınca gözünü kendi cinsinden hayvanlara dikti. Bir hamleyle kendisinden küçük avı yakalayan dev timsah, 10 santim uzunluğundaki dişlerini hayvana geçirdi. Küçük timsahın kurtulmak için çırpınışları fayda etmedi. Mücadeledeki dehşet verici fotoğrafları Hollandalı fotoğrafçı Jan Butter (69) çekti. Butter, olayı şu sözlerle anlattı: “Her şey bir anda oldu. Bir timsahın diğerini dişleri arasına aldığını gördüm. Bir dakika sürmeden, yemek için ağzındaki avıyla suya dalarak uzaklaştı.”