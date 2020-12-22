Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin korona mutasyon virüsün bulaşma hızının daha yüksek olduğunu açıklamasının ardından Avrupa Birliği ülkelerindeki endişe giderek artıyor. İngiltere’nin açıklamasının ardından başta Almanya olmak üzere birçok ülke İngiltere’ye yapılan tüm uçuşları durdurdu. İngiltere'den uçakla gelen yolcuların Almanya’ya girişine izin verilmezken, Alman hükümeti İngiltere ve Güney Afrika'ya yönelik seyahat yasağını 6 Ocak'a kadar uzattığını duyurdu.

Federal hükümet yasağın 22 Aralık gecesi başlayacağını, 6 Ocak'a kadar yürürlükte kalacağını bildirerek yasağın uzatılıp uzatılmamasının İngiltere ve Güney Afrika'daki salgın vakalarının seyrine göre yeniden gözden geçirileceğini aktardı.

Yasak kapsamında demir yolu, kara yolu, hava yolu ve deniz yolu ile İngiltere ve Güney Afrika'dan yolcu girişine izin verilmeyecek. 1 Ocak itibariyle İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan Almanya'da oturumu bulunan ve Alman vatandaşlarının olanlarının negatif testi olmaları halinde Almanya'ya giriş izni verilecek.