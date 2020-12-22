Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD hava kuvvetlerine ait B-52H bombardıman uçağı, 17 bin saat uçtuktan sonra 2008’de emekliye ayrılmış, parçalara ayrılmak üzere Arizona’daki Davis-Monthan hava üssüne getirilmişti. “Bilge Adam” adındaki B-52H, üsteki “uçak mezarlığında” 10 sene bekledi. 2016’da bir B-52 bombardıman uçağının Guam’da yere çakılması üzerine ihtiyaç doğdu ve iki sene önce uçağın restore edilmesine karar verildi. Uçak, restorasyon çalışmalarının ardından havalanarak yeniden aktif göreve başladı. Bu, ABD'de emeklilikten sonra restore edilip hava kuvvetlerinde aktif göreve başlayan ikinci bombardıman uçağı oldu. İlk bombardıman uçağı 2015’te restore edilmişti.