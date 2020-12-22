ABD hava kuvvetlerine ait B-52H bombardıman uçağı, 17 bin saat uçtuktan sonra 2008’de emekliye ayrılmış, parçalara ayrılmak üzere Arizona’daki Davis-Monthan hava üssüne getirilmişti. “Bilge Adam” adındaki B-52H, üsteki “uçak mezarlığında” 10 sene bekledi. 2016’da bir B-52 bombardıman uçağının Guam’da yere çakılması üzerine ihtiyaç doğdu ve iki sene önce uçağın restore edilmesine karar verildi. Uçak, restorasyon çalışmalarının ardından havalanarak yeniden aktif göreve başladı. Bu, ABD'de emeklilikten sonra restore edilip hava kuvvetlerinde aktif göreve başlayan ikinci bombardıman uçağı oldu. İlk bombardıman uçağı 2015’te restore edilmişti.
Restore edilen B-52H bombardıman uçağı 12 sene sonra yeniden aktif görevde
22.12.2020 - 16:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD hava kuvvetlerine ait B-52H bombardıman uçağı, 17 bin saat uçtuktan sonra 2008’de emekliye ayrılmış, parçalara ayrılmak üzere Arizona’daki Davis-Monthan hava üssüne getirilmişti.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : B-52H bombardıman uçağı,
754812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/754812.aspx
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