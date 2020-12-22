Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin geliştirdiği ve dünya pazarından büyük ses getiren İHA'lar, Çin medyasının da dikkatini çekti. Çinli gazete South China Morning Post, "Çin ordusu için bir uyarı olmalı" başlıklı bir yazı ile Türkiye'nin İHA'larını manşete taşıdı.

Yazıda Ermenistan'ın Azerbaycan silahları ile pusuya düşürüldüğü ve Çin'in ordusunda geleceğe dair hazırlık yapılması gerektiği belirtildi. Çin ordusunun drone geliştirdiği ancak yeterli düzeye gelemediği vurgulanan yazıda Türk İHA'ları örnek gösterildi.

Yazıda Çin devletine ait China State Shipbuilding Corporation tarafından yayınlanan Pekin merkezli bir dergi olan Naval and Merchant Ships'in son sayısındaki makalede çıkan önemli başlıklara yer verildi. Makalede İHA'ların savaş alanlarındaki etkisine vurgu yapılarak Çin'in bu stratejiye göre hareket etmesi tavsiye ediliyor.

BAYRAKTAR İHA'LARI TARİH YAZDI

İşte makaleden öne çıkan satır başları:

Tankerler, radarlar ve zırhlı araçlar dahil olmak üzere konvansiyonel kara kuvvetlerindeki varlıklarına rağmen, Ermeni ordusu Azerbaycan'dan gönderilen İHA'lar için kolay bir avdı, özellikle siperlerde ve hareketli araçlarda hedeflere hassas saldırılar düzenleyen Bayraktar TB2 insansız hava araçları önemli rol oynadı.

Azerbaycan'ın havada süzülen insansız hava araçlarının çektiği videolar, Ermeni askerlerinin tespit edildiği yerde hedef alındığını gösteriyordu. İHA'lar aynı zamanda keşif operasyonlarında da kullanıldı Ermenistan'ın mağlubiyetine yardımcı oldu.

İHA TEHDİDİ TEKNOLOJİK AÇIDAN DAHA GELİŞMİŞ

Ordumuzun çeşitli tiplerde çok sayıda insansız hava aracı var ancak yine de gelişmiş insansız hava araçları tehdidiyle karşı karşıya. Dağlık Karabağ ihtilafında gördüğümüz insansız hava araçlarıyla karşılaştırıldığında, karşımıza çıkan İHA tehdidi teknolojik açıdan daha gelişmiş, tespit etmesi ve savunması daha zor.

İHA ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Türk İHA'larının alıcıları sıraya girdi. Suriye, Libya ve son olarak Karabağ'da tarih yazan İHA'lar için Ukrayna ile masaya oturuldu. Türkiye'den İHA almak isteyen Ukrayna ile imzalar atıldı.

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ları satın alan ya da almayı planlayan diğer ülkeler ise Sırbistan, Katar ve Libya.