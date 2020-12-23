Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sebebiyle Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik ambargo talebini doğru bulmadığını söyledi. Maas "Bir NATO üyesi ülkeye bunu yapmak kolay da değil. NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük" ifadesini kullandı. Alman Bakan ayrıca Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın diplomatik kanallardan çözüleceği umudunu henüz kaybetmediğini belirterek "Elbette, ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Maas, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan doğalgaz krizini çözmek için gösterilen diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediğini de kabul etti. Maas, bu sebeple Avrupa Birliği'nin iki hafta önce Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılan kişi ya da kuruluşların yaptırım listesine eklenmesine karar verdiğini hatırlattı. Türkiye Brüksel'deki AB zirvesinde ekonomisine yönelik sektörel bazı müeyyideler uygulanması teklifi ise kabul görmemişti.

MİÇOTAKİS İSTEMİŞTİ

Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı sondaj krizi sebebiyle Alman hükûmetine ekim ayında çağrı yaparak Ankara'ya silah ambargosu uygulamasını istemişti. Durdurulması istenen projeler arasında ThyssenKrupp Marine Systems'in önemli katılımıyla devam eden altı denizaltının montajı da bulunuyor. Berlin, denizaltı parçalarının ihracına 2009 yılında onay vermişti. Geçtiğimiz günlerde Yunan medyası, Başbakan Kiriakos Miçotakis'in Almanya Başbakanı Angela Merkel'i arayıp Ankara'ya ambargo uygulanmasını istediğini öne sürmüştü.

Türkiye'nin Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sonrasında ise Alman hükûmeti, Türkiye'ye silah ihracatlarını kısıtlama yoluna gitmişti. O dönemden beri Suriye'deki savaşta kullanılabilecek silah ve askeri teçhizat Türkiye'ye temin edilmiyor. Denizaltı parçalarının ihracatı ise devam ediyor.