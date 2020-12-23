Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, uluslararası kararları ve hukuk ilkelerini çiğnediği müddetçe Tunus, Tel Aviv yönetimiyle diplomatik ilişki kurma meselesiyle ilgilenmiyor." ifadesi kullanıldı.

Bu konuda ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığına ve Filistin'in haklı davasını destekleyen Tunus'un ilkesel duruşuyla tezat oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Filistin halkının meşru haklarına zarar verecek hiçbir girişime ortak olunmayacağı vurgulandı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in "başta bağımsız Filistin devletinin kurulması ve kendi kaderini tayin hakkı olmak üzere Filistinlilerin haklarının zaman aşımına uğramayacağı ve devredilemeyeceği" yönündeki tutumunun sabit ve değişmez olduğu aktarılan açıklamada Tunus'un, Filistin halkının haklarıyla ilgili uluslararası kararlar uygulanmadan bölgede kalıcı ve adil barışın gerçekleşmeyeceğine inandığı kaydedildi.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık'ta, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün Trump yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. BAE ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Bu iki ülke, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü ve dördüncü Arap ülkeleri olmuştu. Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı.