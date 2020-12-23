Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Senatosu, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı. Temsilciler Meclisinde kabul edilmesinin ardından ABD Senatosuna gönderilen tasarı, 6'ya karşı 92 oyla kabul edildi. Söz konusu tasarı, imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderildi. ABD tarihinin ikinci en büyük ekonomik yardım paketiyle gelir kaybı yaşan Amerikalılara ve küçük işletmelere pek çok alanda destek sağlanacak. Belirli kriterleri karşılayan vatandaşlarıh her birine ve çocuklara bir defaya mahsus 600 dolar nakit yardım yapılacak. Mart ayına kadar da ilave 300 dolar işsizlik yardımı sağlanacak. Küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı'na da 248 milyar, kira yardımı için 25 milyar, aşı dağıtımı için 8 milyar, hava yolu şirketleri için 15 milyar, gıda yardımı için 13 milyar, okullar ve üniversiteler için 82 milyar, çocuk bakımı için 10 milyar, taşıma sistemleri için 14 milyar ve çiftçiler için 13 milyar dolar kaynak ayrılması planlanıyor. WASHINGTON