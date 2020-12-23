Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 24 bin 740 yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'asının tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısının 1 milyon 554 bin 920’e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 962 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 27 bin 968’e ulaştı. Almanya’da aktif korona virüs vak'a sayısının ise 366 bin 852 olduğu belirtildi.

Öte yandan salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 160 bin 100 kişinin iyileştiği kaydedildi.