Cihaz, 30 dakikada sonuç veriyor. Testte burun ya da boğazdan numune alınıyor ve cihaza konuluyor. Kağıttaki renk değişimine göre kişide virüs olup olmadığı belli oluyor. Testlerin kalitesi ise tartışmalı. Uzmanlar, yaygın kullanımı halinde testlerin binlerce kişinin yanlış sonuç almasına yol açabileceğini ifade ediyor. MHRA bu yüzden testin kullanımına sıkı sınırlamalar getirdi. MHRA testin sadece Covid-19’un tespiti için kullanılmasını, “hayati” kararlar verilmemesini istiyor. Daha doğru sonuçlar veren PCR testi sadece belli merkezlerde yapılıyor ve sonuçlar ancak 48 saatte alınabiliyor. Başbakan Boris Johnson hükümeti, kitlesel testlerle müstakbel karantinaların önüne geçmeyi planlıyor.
Evde kendi kendine Covid-19 testi! 30 dakikada sonuç veriyor
23.12.2020 - 12:24 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu ( MHRA ), hızlı Covid testlerinin evlerde kullanımına izin verdi.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Evde Covid-19 testi,
755000 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/755000.aspx
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