Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cihaz, 30 dakikada sonuç veriyor. Testte burun ya da boğazdan numune alınıyor ve cihaza konuluyor. Kağıttaki renk değişimine göre kişide virüs olup olmadığı belli oluyor. Testlerin kalitesi ise tartışmalı. Uzmanlar, yaygın kullanımı halinde testlerin binlerce kişinin yanlış sonuç almasına yol açabileceğini ifade ediyor. MHRA bu yüzden testin kullanımına sıkı sınırlamalar getirdi. MHRA testin sadece Covid-19’un tespiti için kullanılmasını, “hayati” kararlar verilmemesini istiyor. Daha doğru sonuçlar veren PCR testi sadece belli merkezlerde yapılıyor ve sonuçlar ancak 48 saatte alınabiliyor. Başbakan Boris Johnson hükümeti, kitlesel testlerle müstakbel karantinaların önüne geçmeyi planlıyor.