Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Cheshire bölgesinde Toni Standen (29), saçlarını kazıttı ve arkadaşlarına kanser olduğunu, sadece 2 ay ömrünün kaldığını söyledi. Çok üzülen arkadaşları da yardım kampanyası düzenleyerek 8.500 sterlin (yaklaşık 90.000 TL) toplayıp Toni’ye teslim etti. Toni, bu parayla düğün merasimi tertip ederek uzun süredir birlikte olduğu James ile evlendi. Çift, balayını da Türkiye’de geçirdi. Yalanının ortaya çıkmasıyla mahkemeye verilen kadın, 5 ay hapse mahkum edildi. Kadın Chester'daki mahkemenin kararına göre 2.000 sterlin de geri ödemek zorunda.