Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de 2001’de spina bifida denilen rahatsızlıkla engelli olarak dünyaya gelen Evie Toombes, annesi Caroline Toombes üzerinden ihmal suçlamasıyla Dr. Philip Mitchell’a dava açtı. Mitchell, zamanında annesinin aile hekimiydi. Binicilikle uğraşan Evie, Dr. Mitchell’i annesinin B9 olarak da bilinen folik asit alımını sağlamamakla suçluyor. Folik asit eksikliği doğmamış çocuklarda spina bifida gelişmesi riskini artırıyor. Paralimpik Oyunları’nda yarışmayı planlayan Evie, engelli çocuklara yardım faaliyetlerinde bulunuyor.