Florida Balık Ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, piton nüfusunun, etleri için avlanarak azaltılmasını planlıyor. Piton etlerinin market rafları ya da restoran menülerinde yer alması istenirken, Amerikan halkının bu çağrıya ne derece kulak vereceği belli değil. Gıda zincirinin tepesinde olan pitonların bilinen bir avcısı yok. Zehirli olmayan pitonlar, 9 metreye varan boyları ve 180 kiloya çıkan kilolarıyla anakondalardan sonra dünyanın en büyük yılanları.
Sayıları artınca Floridalı yetkililerden ilginç çağrı: Piton eti yiyin
23.12.2020 - 13:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Florida eyaletinde sıcak ve nemli ortam, pitonlar için mükemmel bir hayat alanı sunuyor. Eyalette doğada 300.000 civarında dev piton yılanı olduğu sanılıyor. Yılanların sayısı sürekli artınca eyalet yetkilileri ilginç bir çağrıda bulundu: Piton eti yiyin.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Florida,piton yılanı,
755015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/755015.aspx
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