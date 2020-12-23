Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florida Balık Ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, piton nüfusunun, etleri için avlanarak azaltılmasını planlıyor. Piton etlerinin market rafları ya da restoran menülerinde yer alması istenirken, Amerikan halkının bu çağrıya ne derece kulak vereceği belli değil. Gıda zincirinin tepesinde olan pitonların bilinen bir avcısı yok. Zehirli olmayan pitonlar, 9 metreye varan boyları ve 180 kiloya çıkan kilolarıyla anakondalardan sonra dünyanın en büyük yılanları.