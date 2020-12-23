Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de araştırmacılar, 2 Nisan ve 13 Haziran arasında Covid-19 testi pozitif çıkan hamile 64 kadını inceledi. Doğum sonrası bebeklerden hiçbirinde Covid-19 görülmedi. Massachusetts General Hospital ve Harvard Tıp Okulu tarafından yapılan araştırmada, plasentalarda da koronavirüs tespit edilmedi. Harvard’daki araştırmacılar, 64 kişi üzerinde yapılan araştırmanın genelleme yapmak için az olduğunu ama yine de hamilelikte vücuttaki doğal savunma mekanizmasının virüsleri defettiğini gösterdiğini ifade ettiler.